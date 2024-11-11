Власти РФ обеспокоились накоплением средств на депозитах вместо инвестиций

В условиях высоких процентных ставок российские компании увеличивают свои средства на банковских депозитах, что вызывает беспокойство профильных ведомств, рассматривающих варианты изменения банковского регулирования.

Российские компании предпочитают сохранять свои средства на депозитах в банках, вместо того чтобы инвестировать их в экономику, сообщает РБК.

В правительстве, по информации издания, рассматривается возможность ужесточения регулирования для банков в части привлечения средств от юридических лиц, чтобы сделать депозиты менее привлекательными.

Федеральный чиновник подтвердил, что Минпромторг уже обратился к Банку России с предложением о необходимости изменений в регулировании. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заявил, что обсуждаются меры по стимулированию перетока денег с депозитов в инвестиции.

Эксперты указывают, что высокие процентные ставки на депозиты достигают 20-23%, тогда как внутренняя доходность редко превышает 15%. Это делает депозиты более выгодными, чем инвестиции. Также обсуждается возможность изменения налогового режима для доходов от депозитов, но пока эти предложения не находят поддержки.

Финансовые аналитики считают, что в условиях высокой долговой нагрузки и нестабильной экономической ситуации компании предпочитают сохранять средства на депозитах. Это связано с возможностью заработать на разнице процентных ставок.

Центральный банк уже отмечал, что такие условия могут привести к снижению инвестиционной активности в стране.