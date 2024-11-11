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Власти обеспокоились накоплением средств на депозитах вместо инвестиций

В условиях высоких процентных ставок российские компании увеличивают свои средства на банковских депозитах, что вызывает беспокойство профильных ведомств, рассматривающих варианты изменения банковского регулирования.

Власти РФ обеспокоились накоплением средств на депозитах вместо инвестиций
© РИА Новости

Российские компании предпочитают сохранять свои средства на депозитах в банках, вместо того чтобы инвестировать их в экономику, сообщает РБК.

В правительстве, по информации издания, рассматривается возможность ужесточения регулирования для банков в части привлечения средств от юридических лиц, чтобы сделать депозиты менее привлекательными.

Федеральный чиновник подтвердил, что Минпромторг уже обратился к Банку России с предложением о необходимости изменений в регулировании. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заявил, что обсуждаются меры по стимулированию перетока денег с депозитов в инвестиции.

Эксперты указывают, что высокие процентные ставки на депозиты достигают 20-23%, тогда как внутренняя доходность редко превышает 15%. Это делает депозиты более выгодными, чем инвестиции. Также обсуждается возможность изменения налогового режима для доходов от депозитов, но пока эти предложения не находят поддержки.

Финансовые аналитики считают, что в условиях высокой долговой нагрузки и нестабильной экономической ситуации компании предпочитают сохранять средства на депозитах. Это связано с возможностью заработать на разнице процентных ставок.

Центральный банк уже отмечал, что такие условия могут привести к снижению инвестиционной активности в стране.

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