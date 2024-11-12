Wildberries планирует получить лицензию МЧС России

Wildberries планирует наладить собственное производство систем автоматического пожаротушения и получить лицензию МЧС России на право тушения пожаров.

Об этом сообщила основатель Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

"На следующий год мы уже запланировали пожарно-тактические учения с привлечением сил и средств местных гарнизонов. Также собираемся наладить собственное производство систем автоматического пожаротушения и получить лицензию МЧС России на право тушения пожаров, чтобы создать собственные расчеты", - написала она.

Основатель компании отметила, что на базе Wildberries организован департамент пожарной безопасности, возглавил который полковник внутренней службы в отставке Антон Цой. Под его руководством более 1 100 специалистов круглосуточно обеспечивают пожарную безопасность на складских комплексах и сортировочных центрах компании.