Добыча газа на попавшем под санкции США российском проекте рухнула

Российский проект по сжижению газа «Арктик СПГ-2», которым управляет компания «Новатэк», в первые десять дней ноября резко сократил добычу до самого низкого уровня более чем за год. Об этом пишет Bloomberg.

В среднем месторождения поставляли 0,4 миллиона кубометров газа, что более чем в десять раз меньше, чем в октябре. Даже во время пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию первой очереди предприятия осенью 2023 года добыча была существенно больше — от 2 до 14 миллионов кубометров в сутки.

До этого стало известно, что завод в октябре остановил сжижение газа из-за переполнения складов и невозможности вывести и продать партии топлива. Основной причиной проблем проекта стали санкции США, введенные в конце прошлого года. В Белом доме пообещали «уничтожить» проект, рассчитывая таким образом сократить доходы Москвы от продажи нефти и газа и усложнить продолжение боевых действий на Украине.

Аналитик назвал последствия от введения ЕС потолка цены на газ

Уже после этого Вашингтон ввел новые санкции в отношении «Арктик СПГ-2» и «Новатэка», под них попали почти 400 физических и юридических лиц. Комментировавший новые меры чиновник заметил, что они станут серьезным сигналом для всех, кто решится помочь проекту.

Главной проблемой завода остается отсутствие танкеров ледового класса, которые могли бы вывозить партии СПГ в течение всего года. Их хотели построить на верфи в Южной Корее, но санкции сделали невозможной передачу судов. Что касается имеющихся в распоряжении компании газовозов, то они задействованы на проекте «Ямал СПГ». Кроме того, сложности возникают с продажей даже тех партий с «Арктик СПГ-2», что удалось вывезти во время навигации.