В Смоленской области откроют производство кормов для рыб
Бывший мелькомбинат в Вязьме перестроят под современный завод кормов для аквакультуры. Как сообщил смоленский губернатор Василий Анохин, на площадке уже ведутся работы в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме.
"На текущем этапе инвестор перестраивает комплекс производственных зданий, ремонтирует склады, бытовой корпус с лабораторией, административный блок, а также завершает возведение котельной. Работа предприятия по изготовлению кормов будет запущена в 2025 году", - рассказал Анохин.
На заводе планируют выпускать почти 110 тысяч тонн высококачественных кормов в год. В реализацию проекта компания "ВЗК" вложит более восьми миллиардов рублей, создав 120 высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Вяземского района.
"Проект реализуется при поддержке правительства области. Продолжим оказывать инвестору содействие для успешного запуска крупного производства", - заверил губернатор.