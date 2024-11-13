Санкции Киева против сервисных служб российских аэропортов объяснили

Санкции Киева в отношении сервисных служб аэропортов России введены с целью помешать РФ привлекать к осуществлению внутренних перевозок авиакомпании дружественных ей государств. Цель ограничений в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) объяснил уполномоченный украинского президента по санкционной политике Владислав Власюк.

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«Иностранные авиаперевозчики будут вынуждены либо нарушать санкции, пользуясь услугами российских контрагентов, либо отказаться от работы на российском рынке из-за отсутствия компаний, которые могут законно обслуживать их рейсы», — отметил он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России и Белоруссии, включив в ограничительный список 102 компании и 15 физических лиц. В подписанном главой республики указе №762 речь идет о включении в санкционный список 63 юридических лиц из России.

До этого власти Украины ввели санкции против российской авиационной отрасли. Ограничения, в частности, были введены в отношении акционерных обществ «Международный аэропорт Внуково», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт Пулково».