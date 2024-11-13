Российские авиакомпании заявили о рисках банкротств

Российские авиакомпании опасаются ухудшения финансового положения и отзывов сертификатов эксплуатанта из-за накопленных долгов за лизинг иностранных самолётов.

Об этом пишут «Известия».

Как уточняется в статье, с введением санкций в 2022 году многие из них перестали перечислять лизинговые платежи.

«В 2025 году российский бизнес получит право списать такие долги за иностранные самолёты. Но на эти суммы им будет начислен увеличивающийся со следующего года налог на прибыль в размере 25%», — говорится в материале.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считают, что этот налог в сложившейся ситуации может ощутимо ударить по финансовому положению российских перевозчиков, занимающих до 26% внутреннего рынка.

В сентябре 2023 года в Минтрансе России заявили, что ситуация с иностранными самолётами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не повлияет на полёты российских авиакомпаний по зарубежным направлениям.

По данным ведомства, перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний.