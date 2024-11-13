ЕЦБ усилит контроль над геополитическими рисками для банков

Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) собирается усилить внимание к геополитическим рискам для банков и потребует от них более подробной информации о влиянии таких рисков. Для этого ЕЦБ включит геополитические риски в свой ежегодный список приоритетов банковского надзора на ближайшие годы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Это повлечет дополнительные запросы данных и проведение проверок банков на местах, добавили они.

ЕЦБ усиливает контроль над рисками, чтобы помочь банкам и финансовым системам справляться с экономическими шоками, вызванными войнами и торговыми конфликтами. Глава банковского надзора европейского регулятора Клаудия Бух отмечает, что геополитические риски часто остаются без должного внимания со стороны банков и финансовых рынков, хотя они значительно влияют на деятельность банков. Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.

Некоторые банкиры опасаются, что подход ЕЦБ может оказаться слишком жестким, особенно если регулятор учтет возможность нескольких кризисов одновременно. Они также хотят, чтобы в расчетах учитывались смягчающие факторы. Усиленный надзор может потребовать от банков значительных ресурсов и длительного времени на проведение инспекций, поделились они.

Ожидается, что ЕЦБ официально утвердит этот новый приоритет уже в следующем месяце, и в течение последующих трех лет он станет одним из основных направлений надзорной деятельности. Это также может повлиять на планы банков по вложению средств, кредитованию и выплатам акционерам, если оценка рисков покажет, что они подвержены значительным потенциальным убыткам.