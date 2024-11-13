Акции Samsung обвалились до минимума за 4 года

Акции Samsung Electronics упали в среду до самого низкого уровня за более чем четыре года на фоне опасений по поводу воздействия американских тарифов при новой администрации Трампа, пишет Reuters.

Южнокорейский технологический гигант является худшей акцией среди мировых производителей микросхем, таких как TSMC и Nvidia, в этом году, уступая конкурентам в использовании растущего спроса на ИИ-чипы.

Аналитик BNK Investment & Securities Ли Минхи отметил, что потенциальные тарифы Трампа на китайский импорт могут нанести больший удар по Samsung, которая больше зависит от китайских клиентов, чем ее местный конкурент SK Hynix.

Hynix увеличивает продажи высококлассных серверных ИИ-чипов клиентам из США, таким как Nvidia.

Аналитик Hyundai Motor Securities Грег Но сказал, что Трамп угрожал ввести универсальную 10%-ную пошлину на импорт и 60% — на китайские товары, что может снизить спрос на электронику, использующую чипы. На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также выразил обеспокоенность, что угроза Трампа ввести высокие пошлины на китайский импорт может побудить китайских конкурентов снизить экспортные цены и подорвать позиции корейских производителей чипов за рубежом.

Акции Samsung упали на 34% с начала года и на пути к худшему годовому показателю более чем за два десятилетия. Акции SK Hynix выросли на 32% в этом году, а американский производитель чипов Nvidia набрал 199%.

Акции Samsung, самой дорогой компании Южной Кореи, продолжили падение четвертую сессию подряд, снизившись более чем на 4% к 09:12 мск., ранее снизившись до 50 500 вон, что является самым низким показателем с 24 июня 2020 года. Широкий индекс KOSPI упал почти на 2,5%.