Финляндия попросит исключить из санкций российских владельцев Helsinki Hall

Правительство Финляндии подаст заявку в Еврокомиссию (ЕК) для исключения из санкций российских владельцев спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall при условии, что документы по его продаже будут в порядке. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

12 ноября финские СМИ сообщили, что принадлежащая россиянам спортивно-концертная арена Helsinki Hall продана финским инвесторам - компании Trevian. Сделка должна быть одобрена ЕС и финскими властями.

"Если документы будут в порядке, мы подадим заявку на решение об исключении (из санкций). Это требует единогласного решения и, естественно, поддержки правительства", - сказал Орпо в комментарии общественному вещателю yle.

МИД Финляндии придется добиваться единогласного решения от стран ЕС.

"Если документы в порядке и сделка законна, то мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы арена в центре европейской столицы находилась в руках финнов", - отметил Орпо.

Helsinki Hall был открыт в апреле 1997 года. Арена может трансформироваться для проведения различных мероприятий, ее общая вместимость во время хоккейных матчей составляет 13 349 человек, во время концертов - 15 000. Финские СМИ сообщали, что российские владельцы приобрели комплекс у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.