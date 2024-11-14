«Татнефть» выплатит дивиденды ниже ожидаемых

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,39 рубля Об этом представители компании сообщили на сайте раскрытия информации.

Согласно опубликованным данным, доходность ценных бумаг составит 3,1 процента. Эта самма оказалась меньше прогнозируемой — согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», от компании ожидали дивиденды на уровне 24,2 рубля на акцию.

Окончательное решение о выплате дивидендов должны одобрить акционеры на общем собрании 19 декабря. Если не наберется кворум, это решение рассмотрят 26 декабря.

Датой отсечки по выплате дивидендов выбрали 8 января. Так как Московская биржа не будет работать 7 числа, последним днем, когда можно будет приобрести ценные бумаги «Татнефти» с расчетом на выплату дивидендов, станет 6 января.