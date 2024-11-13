Суд ЕС запретил Украине регистрировать торговую марку про русский корабль

Европейский суд запретил пограничной службе Украины использовать торговую марку «Русский военный корабль, иди на…!». Об этом сообщает Reuters.

В агентстве напомнили, что пограничники пытаются зарегистрировать эту фразу в качестве торговой марки с 2022 года. Тогда соответствующая заявка была подана в Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС, но была отклонена и не один раз. После этого Украина решила обратиться в суд, однако он подтвердил обоснованность отказа в регистрации указанной фразы.