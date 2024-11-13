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Суд ЕС запретил Украине регистрировать торговую марку про русский корабль

Европейский суд запретил пограничной службе Украины использовать торговую марку «Русский военный корабль, иди на…!». Об этом сообщает Reuters.

Суд ЕС запретил Украине регистрировать торговую марку про русский корабль
© globallookpress.com

В агентстве напомнили, что пограничники пытаются зарегистрировать эту фразу в качестве торговой марки с 2022 года. Тогда соответствующая заявка была подана в Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС, но была отклонена и не один раз. После этого Украина решила обратиться в суд, однако он подтвердил обоснованность отказа в регистрации указанной фразы.

«Знак не способен выполнять основную функцию торговой марки, если потребитель не воспринимает его в качестве указания на происхождение товаров или услуг, а только как политическое послание», — говорится в решении суда.