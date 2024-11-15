Акции Samsung переживают лучший день с января 2021 года
Акции Samsung Electronics Co переживают лучший день с января 2021 года на фоне растущих ожиданий того, что южнокорейская технологическая компания начинает выглядеть выгодной сделкой после многомесячного спада. Об этом пишет Bloomberg.
В пятницу акции крупнейшего в мире производителя чипов памяти и смартфонов выросли на 8,6%, прервав пятидневную полосу неудач.
Несмотря на последнее ралли, в этом году акции Samsung упали почти на 32%, испытывая давление из-за опасений по поводу упущенной возможности в буме искусственного интеллекта и, недавно, риска стать жертвой протекционистской торговой политики Дональда Трампа. Некоторые трейдеры связывают пятничный рост с техническими факторами, но пока неясно, будет ли этот рост устойчивым.
«Рост акций Samsung — это «технический отскок от уровня ниже 50 000 вон ($35,70), что позитивно для настроений инвесторов», — сказал аналитик Daiwa Securities SK Kim.
Акции крупнейшей компании Южной Кореи по состоянию на 09:53 мск. торговались по 53 600 вон. Уровень в 50 000 вон является ключевым психологическим поддерживающим уровнем для розничных инвесторов.
По данным Bloomberg, акции торгуются с более чем 10%-ным дисконтом к консенсусной оценке их балансовой стоимости на следующий год.
Некоторые инвесторы остаются осторожными в отношении перспектив.
«Более низкая оценка оправдана с учетом торговых рисков вокруг Кореи, а также отставания в области HBM (высокоскоростной памяти), которая займет время, и слабой ситуации на рынке памяти», — сказал Сат Духра, управляющий фондом в Janus Henderson Group. «Здесь есть более привлекательные технологические акции — большинство из них находятся на Тайване».
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