Стоимость украинских облигаций выросла на фоне победы Трампа

Суверенные облигации Украины подорожали на 12% на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщает издание, это связано с надеждой инвесторов на прекращение боевых действий и последующий рост кредитоспособности Украины. Так, ценные бумаги со сроком погашения в 2036 году подорожали с 44 до 49 центов за номинальный доллар. Еще сильнее подорожали ВВП-варранты — на 2,6 цента. Это самый высокий показатель с начала СВО.

По словам одного из украинских инвесторов, это является «самой неожиданной сделкой Трампа за всю историю». При этом гособлигации Украины начали дорожать еще до победы Трампа — многие инвесторы могли готовиться к такому результату выборов. Впрочем, менеджер лондонской управляющей компании Ninety One Тис Лоу заявил, что не все инвесторы ожидают скорейшего окончания украинского конфликта.

«Трампу предстоит многое сделать, ему предстоит разработать большую политическую повестку. Эти переговоры также могут быть довольно продолжительными», — заявил он.

Ранее экс-замгенсекретаря НАТО назвала возможные уступки Трампу от России.