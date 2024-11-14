ЦБ установил факты манипулирования акциями ПИК

Банк России сообщил о факте манипулирования акциями ПИК в мае 2022 года, говорится на сайте регулятора. Так, компании "ПИК-Инвестпроект" и "Плаза холдинг" совершали взаимные сделки с бумагами по предварительному соглашению, что привело к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов, пояснил ЦБ.

Общества подавали поручения с небольшим временным интервалом относительно друг друга, где компания "ПИК-Инвестпроект" являлась покупателем, а "Плаза холдинг" - продавцом. Большая часть заявок не была видна остальным участникам и выставлялась в "торговый стакан" постепенно.

В результате таких действий общий объем акций, с которыми компании совершили взаимные сделки, был сопоставим, позиции являлись симметричными, а сделки - зеркальными. При этом за соответствующий период не было торговых дней, когда заявки на совершение сделок с акциями выставлялись только одним из обществ.

"Данная схема искажала показатели торговой активности, вводя в заблуждение добросовестных инвесторов об истинной ликвидности акций", - сообщил регулятор, добавив, что компании нарушили запрет на манипулирование рынком, установленный частью второй статьи 6 федерального закона № 224.

По итогам проверки Банк России направил в адрес обществ предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.