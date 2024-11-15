ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 230-е место в банковской системе РФ. В Банке России заявили, что БКФ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В течение последних 12 месяцев регулятор не раз применял к БКФ меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

В ЦБ добавили, что организация допускала нарушения требований по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма. Деятельность БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и «хронической убыточностью». Это приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала, подчеркнули в ЦБ.

По данным регулятора, БКФ был также вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, в основном направленных на вывод денег за рубеж. ЦБ также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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В кредитную организацию назначили временную администрацию. В ЦБ напомнили, что БКФ участвует в системе страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены клиентам банка в размере ста процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

В июне ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка. В Центробанке заявляли, что организация, среди прочего, обслуживала клиентов, которые участвовали в подозрительных операциях в значительных объемах. Эти операции были направлены на вывод денег в теневой оборот.