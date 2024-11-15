Российский банк поднял ставки по вкладам

С пятницы, 15 ноября, ВТБ повысил максимальную ставку по вкладам до 24 процентов годовых. Об этом сообщается на сайте банка.

В ВТБ уточнили, что самая высокая ставка в 24 процента годовых была установлена по депозитам на год. Ставка была повышена сразу на 2,5 процентного пункта.

Максимальная ставка доступна клиентам, у которых за последние полгода не было вкладов и накопительных счетов в ВТБ, а также клиентам, решившим разместить «новые» деньги.

Также ВТБ предложил ставку в 30 процентов на три месяца по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС). Вклад можно открыть в течение двух недель после заключения договора ПДС.

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Центробанк 25 октября повысил ключевую ставку в третий раз за год, она достигла исторического максимума в 21 процент. На фоне этого с конца октября российские банки начали повышать ставки по вкладам.