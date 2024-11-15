AliExpress сократил срок доставки в Россию

AliExpress удалось сократить сроки доставки товаров в Россию — китайский маркетплейс стал отправлять почти все заказы самолетами, пишет «Лента.ру».

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«Девять из десяти заказов отправляются в Россию сразу самолетами, за исключением крупногабаритных товаров, и товаров, запрещенных к провозу авиатранспортом, а также заказов с собственной доставкой продавца», — рассказали изданию в пресс-службе AliExpress.

На конец октября срок доставки заказа с китайского маркетплейса в Россию сократился до 14,8 дней.

Согласно одному из последних опросов, 65% россиян покупают товары из Китая через AliExpress. За последние два года 34% россиян стали лучше относиться к китайским товарам. Самыми качественными категориями товаров из Китая, по мнению покупателей из РФ, являются «Электроника и аксессуары», «Товары для дома», а также «Одежда и обувь». При этом только 11% россиян жаловались на низкое качество товаров из Китая.