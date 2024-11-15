«Чемпионат» принял участие в фестивале спортивного бизнеса Sport.Business.People

12 ноября 2024 года в Москве прошёл Sport.Business.People – яркое событие в мире спортивного бизнеса, на котором обсуждалось развитие массового, любительского и детско-юношеского спорта в России. Официальным информационным партнером деловой конференции стал ведущий спортивный портал Рунета «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co).

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Спикером от редакции «Чемпионата» выступил главный редактор Вячеслав Опахин. Вместе с другими участниками панельной дискуссии «Как привлечь внимание СМИ к своему спортивному проекту» он обсудил взаимодействие компаний с федеральными и локальными СМИ для привлечения внимания к спортивным событиям.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Привлечение внимания спортивных медиа к своему проекту требует продуманного подхода, включающего в себя ряд ключевых аспектов. Во-первых, креативность, наличие оригинальной идеи, которая сможет заинтересовать аудиторию. Во-вторых, важно уделить внимание героям, ведь они – лица проекта. Но, кроме этого, следует учитывать интересы конкретных редакций и журналистов, которым будет направлено ваше сообщение. Массовые рассылки неэффективны. Важнее персонализированный подход, когда каждое письмо решает отдельную задачу и адресовано конкретному журналисту, который может максимально точно донести суть вашего проекта до целевой аудитории».

Одна из задач фестиваля – создать площадку для диалога между спортом и бизнесом, чтобы вместе выстраивать инициативы, которые поддержат развитие спорта среди населения. На форуме также выступили основатель и руководитель проекта «Академия Будущего» Дмитрий Крикунов, основатель проекта X-Waters Александр Базанов, основатель Московского марафона Владимир Тарасов.