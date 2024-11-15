В Совфеде предложили МЭР сделать план по переезду госкомпаний в регионы

Министерству экономического развития РФ необходимо взять на себя инициативу и разработать план по переезду головных офисов государственных компаний из Москвы в российские регионы. Исполнение такого решения поможет развитию субъектов.

С таким предложением выступил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Все находится в рамках садового кольца [Москвы], хотя в этом нет никакого абсолютно смысла и, более того, - это, безусловно, не идет на пользу развития регионам. Мне кажется, здесь тоже министерство должно взять инициативу на себя и просто, скажем так, в добровольно-принудительном порядке сделать план по переезду госкомпаний, федеральных ведомств, их подразделений в регионы", - сказал Журавлев на II съезде министров экономики субъектов РФ.

Вице-спикер СФ напомнил, что на эту тему также есть поручение главы государства, однако "на самом деле ничего не происходит".

В июле этого года Путин поручил правительству России к 1 октября представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний из Москвы в регионы. Поручение было подготовлено по итогам Петербургского международного экономического форума.