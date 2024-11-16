Умер основатель сети магазинов одежды New Yorker

Немецкий миллиардер Фридрих Кнапп, основатель и руководитель популярной сети магазинов одежды New Yorker, скончался на 74-м году жизни. Об этом пишет портал Bunte.

Предприниматель скончался в своей постели после тяжелой продолжительной болезни.

По данным портала, Кнапп сыграл ключевую роль в популяризации доступной моды в Европе. Под его руководством New Yorker выросла из небольшого магазина в международную сеть по торговле текстилем, в которой сейчас работает около 23 000 человек. В общей сложности, компании принадлежат 1200 торговых точек в 49 странах мира.

«С большой печалью мы прощаемся с нашим владельцем и управляющим партнером, который своими смелыми и дальновидными действиями сделал New Yorker одной из ведущих мировых модных компаний», — написали в своем заявлении управляющие директора Хелен Штайнер и Йонас Гнаук.

Журналисты отметили, что Кнапп не дал четких указаний о том, кто станет следующим главой компании. Вместе с тем, бизнесмен неоднократно заявлял, что ни один из его потомков не должен брать на себя управление фирмой.

Умер Карл Лагерфельд

По их словам, завещание пока не оглашено. Они предположили, что после оглашения документа станет известно, кто все же унаследует основные активы.