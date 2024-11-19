Раскрыты последствия для РФ и Европы от отказа Австрии на поставки газа

«Газпром» продолжает поставлять газ через Украину в Европу в прежних объемах, несмотря на прекращение поставок для австрийской компании OMV. Об этом пишет Reuters.

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По информации агентства, выпавшие объемы — около 17 миллионов кубометров газа ежедневно — находят новых покупателей или посредников в Европе, которые скупают непроданный газ. В частности, топливо в значительных объемах поступает в Словакию, Венгрию, Чехию Италию и Сербию.

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На прошлой неделе OMV сообщила, что международный арбитраж признал ее правоту и обязал российского поставщика выплатить 230 миллионов евро проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. В компании признали, что «Газпром», скорее всего, остановит поставки, но добавили, что полученная компенсация перевесит все возможные потери. Взыскать ее OMV хочет с помощью учета в платежах, которые должна произвести за уже поставленный газ.

16 ноября «Газпром» остановил прокачку. Ранее компания в российском арбитраже добилась запрета для OMV и ее «дочек» на судебные разбирательства по поводу контракта в иностранных судах, так что текущее решение нарушало этот вердикт.