Неподсакционные российские компании получили "черную метку" в Китае

Китайские банки, такие как Chouzhou Commercial и Bank of China, начали блокировать счета компаний, зарегистрированных по адресам, которые совпадают с адресами санкционированных организаций, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР.

Проблема затронула не только компании, попавшие под санкции, но и те, которые не находятся под ограничениями, в том числе зарегистрированные в Гонконге, Турции и России. Юристы объясняют, что банки автоматизируют проверку данных своих клиентов, и если адрес компании совпадает с адресом санкционного лица, это может привести к блокировке счета.

Такие меры связаны с необходимостью соблюдения санкционных правил, которые требуют тщательного мониторинга информации о клиентах. Нахождение компании по одному адресу с санкционным лицом считается сигналом для дополнительной проверки, что и происходит в международной практике. Санкционные ограничения уже затронули компании, зарегистрированные по адресам в Турции и Гонконге, в том числе в Стамбуле и на известных гонконгских адресах. В России также были случаи, когда компании сталкивались с проверками из-за совпадений адресов с санкционными.

Эксперты оценили сложности с платежами в китайские банки

Для того чтобы снять блокировки, компаниям нужно сменить адрес регистрации. Однако это не всегда возможно или эффективно, особенно если у компании есть связь с санкционным лицом. Банки могут потребовать дополнительные доказательства, что компания не имеет отношения к санкциям, а процесс может занять много времени.