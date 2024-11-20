Банки готовят кредиты к новому повышению ключевой ставки

Банки начали готовить кредиты к новому повышению ключевой ставки, пишет Forbes. По оценке Frank RG, за месяц медианные ставки по кредитам наличными повысились на 0,75 процентных пункта (п.п.) до 30%, по залоговым потребкредитам - на 0,37 п.п. до 25,87%. Максимальная ставка предложения по кредитам наличными сейчас достигает 62,85% («Ренессанс Кредит»), по кредитам под залог недвижимости 52,4% (Т-Банк).

В SberCIB Investment Research прогнозируют повышение ключевой ставки в декабре до 22%, в Совкомбанке – до 23%. В ВТБ отмечают, что из-за заградительной стоимости кредитных продуктов объемы продаж по итогам четвертого квартала года снизятся «более радикально», чем на прогнозируемые ранее 36% к аналогичному периоду прошлого года.

Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что кредиты вновь подорожают, но перенос шага повышения ключевой ставки в стоимость розничных продуктов будет растянут по времени, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Ставки по кредитам будут сохраняться на запредельных уровнях как минимум до середины 2025 года, когда ЦБ сможет перейти к циклу смягчения денежно-кредитной политики, добавляет руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Она ожидает сохранения тренда на увеличение числа отказов по необеспеченным потребительским кредитам и переориентации банков на работу с заемщиками, у которых на выплату кредитов уходит не более трети дохода. При этом возможность выдачи в каждом конкретном случае будет определяться риск-политикой банка в индивидуальном порядке, отмечает она. Традиционного сезонного всплеска кредитования перед Новым годом в этом году аналитик не ждет.