Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа (MOEX: MOEX) приостановила торги на срочном рынке с 16:18. Возобновление запланировано на 16:50 мск. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Журналисты отметили, что причина приостановки не называется.

Напомним, что на срочном рынке торгуются деривативы — фьючерсы и опционы, производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения. Торговля на срочном рынке доступна всем клиентам с брокерским счетом или ИИС в Т-Инвестициях.

По данным экспертов, торги на Мосбирже прерываются достаточно редко. Так, приостановка была в сентябре 2022 года. Тогда были остановлены торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Их возобновили в тот же день.

В сентябре 2023 года торги были приостановлены из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию.

В этом году торги на срочном рынке приостанавливались Мосбиржей с 13:58 мск 13 февраля. Причиной остановки были технические работы по обновлению системы на тестовом контуре «Т1» фондового и валютного рынков.