Мосбиржа объявила расписание торгов в новогодние праздники

Московская биржа определила регламент работы в период новогодних праздников 2025 года. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Так, торги на рынках Московской биржи не проводятся 29 и 31 декабря 2024 года, 1-2 января, 4-5 января и 7 января 2025 года.

В рабочую субботу, 28 декабря 2024 года, а также в официальные выходные дни 30 декабря 2024 года, 3 января, 6 и 8 января 2025 года торги на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке будут проводиться в обычном режиме.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами Today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

С 9 января 2025 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по стандартному регламенту.