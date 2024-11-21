Австрийский концерн Warimpex продал последний актив в России

Австрийский инвестиционно-строительный концерн Warimpex реализовал свой последний актив в России. О сделке пишет РБК.

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Компания закрыла сделку по продаже многофункционального комплекса «Аэропорт-сити» в Санкт-Петербурге. Покупателем, как сообщается, выступил владелец инвесткомпании «Совинком».

Сумма сделки не раскрывается, однако, согласно заявлению Warimpex, новый владелец вместе с недвижимостью получил все акции в структуре австрийского концерна и обязанности по кредитным договорам. С продажей этого объекта Warimpex окончательно покинет российский рынок. В компании признают, что сделка ухудшит ее финансовые результаты за 2024 год, снизив показатели на 76 миллионов евро.

МФК «Аэропорт-сити» включает в себя гостиницу Airportcity Plaza на 294 номера, три бизнес-центра «Юпитер-1», «Юпитер-2», «Цеппелин», а также многофункциональное здание. Вместе с объектами, находящимися в разработке, комплекс занимает 185 тысяч квадратных метров.