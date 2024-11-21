Резидент «Технополиса Москва» разработал технологии для ускорения инвентаризации

Завод «Микрон», который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» внедрил собственное универсальное решение, позволяющее ускорить процесс учета и инвентаризации на любых предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» предоставляет заводу возможность получать налоговые льготы и преференции. В результате такой экономии технологические компании направили высвободившиеся средства на разработку инновационной продукции, приобретение оборудования и запуск новых производств. В частности, завод «Микрон» расширил сферу применения коробочного решения «RFID-инвентаризация», которое является одним из инструментов цифровизации предприятия. Теперь компании могут сократить время выполнения рутинной процедуры на производстве в восемь раз и минимизировать риски ошибок учета. Кроме того, благодаря RFID-инвентаризации можно предотвратить дефицит или избыток товаров. Отмечу, что компания производит более 30 новых типономиналов изделий в данной области ежегодно», – приводятся в материале слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова.

Как пояснили в пресс-службе, «RFID-инвентаризация» – это комплексное решение, включающее в себя мобильный считыватель с установленным программным обеспечением, разработанным заводом «Микрон», и две специальные метки собственного производства. Оба типа меток подходят для нанесения на различные поверхности, включая бумагу, картон и пластик, а также металлические поверхности.

«Объекты маркируются UHF метками «Микрона», каждая из которых обладает уникальным защищенным от копирования и изменения идентификатором, что позволяет быстро и точно идентифицировать инвентарный номер объекта, материально-ответственное лицо и помещение, в котором находится объект», – цитирует пресс-служба директора по продажам RFID и ИТ АО «Микрон» Василия Волосова.

Разработанное решение позволяет оперативно и без прямого контакта считать информацию с расстояния до 35 м.

«В ассортименте завода «Микрон» представлено более 200 видов меток для маркировки объектов, соответствующих различным функциональным требованиям, особенностям материалов и условиям эксплуатации. Собственная RFID-лаборатория предоставляет возможность разработки решений под индивидуальные запросы клиентов. Например, в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева завод «Микрон» внедрил автоматизированную систему учета и контроля перемещения произведений искусства. Это позволяет оперативно ревизовать экспонаты культурного наследия и защищает от несанкционированного доступа к музейным коллекциям», – приводятся в сообщении слова генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева.

Автоматизация процессов учета и инвентаризации имущества предприятия обеспечивает более полный и прозрачный учет, значительно экономя время и снижая влияние человеческого фактора. Кроме того, она позволяет отслеживать историю перемещения имущества, тем самым повышая производительность и эффективность в компании.