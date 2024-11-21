ЦБ намерен ограничить закредитованность крупных компаний

Банк России установит для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам крупных корпоративных заемщиков с высокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении ЦБ.

"Регулятор планирует устанавливать для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Критерии отнесения компаний к этой категории предложены в проекте новой редакции указания Банка России от 17 апреля 2023 года № 6411-У", - отмечается в сообщении.

Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора, уточнили в ЦБ. При этом с повышенной долговой нагрузкой предполагается считать тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3.

Предполагается, что надбавки будут применяться, если выполняются оба критерия, а также совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 млрд рублей. "Эти меры позволят ограничить закредитованность крупных компаний и кредитные риски банков", - считают в ЦБ.