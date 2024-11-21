США ввели санкции против Газпромбанка и его шести иностранных "дочек"

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек", расположенных в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Кипре и Южной Африке, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Газпромбанк уже находится под санкциями США, которые запрещают ему корреспондентские банковские операции, а также операции с долгами и акциями. Однако теперь российская кредитная организация была включена в SDN-List. Попадание туда фактически означает блокировку всех активов, находящихся в США.

При этом американский минфин уточнил, что любые структуры, на 50% и более принадлежащие Газпромбанку или его дочерним компаниям, также подпадают под санкции, даже если они прямо не обозначены в списке.

Одновременно с этим министерством финансов Соединенных Штатов было выпущено две новые генеральные лицензии, разрешающие завершение транзакций с Газпромбанком и его "дочками", а также меры по выходу из долговых или акционерных обязательств перед ними.

Помимо Газпромбанка, в обновленный санкционный список также вошли банки ДОМ.РФ, БКС-банк, банк "Центрокредит", "Кремлевский", "Финсервис", "Агророс" и другие кредитные организации. В общей сложности в санкционный список США попали 100 юридических и физических лиц РФ, среди которых два первых заместителя председателя Банка России - это Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин.