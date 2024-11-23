СК собрался усиленно бороться с криминальными банкротствами

Следственный комитет собрался усилить борьбу с криминальными банкротствами. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо руководителя пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве в адрес руководителей других отделов.

Подлинность письма агентству подтвердил источник, близкий к ведомству.

В частности, следователи будут работать с банкротствами кредитно-потребительских кооперативов с выявлением их бенефициаров. Также СК обратит внимание на арбитражных управляющих, работающих в обход закона.