«Газпром» назвал объем транзита газа для ЕС через Украину

«Газпром» продолжает подавать газ в страны Европейского союза через территорию Украины в прежних объемах. Прокачка в субботу, 23 ноября, составила 42,4 млн кубометров в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные холдинга.

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Транзит идет через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» в очередной раз была снова отклонена украинской стороной.

Накануне, 23 ноября, объем прокачки также находился на уровне 42,4 млн кубометров в сутки.

Объем экспорта российского газа в Европу не изменился, несмотря на прекращение поставок австрийской OMV. Импортер прекратил получать газ от «Газпром экспорт» с 6:00 по местному времени (4:00 мск) 16 ноября. В Вене уверены, что смогут прожить без газа из России. Между тем соседи Австрии долго не ждали и расхватали освободившиеся объемы.