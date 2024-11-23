Еврокомиссия отреагировала на санкции против Газпромбанка

Европейский союз внимательно следит за последствиями санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, по этому вопросу Брюссель находится в постоянном контакте с Вашингтоном, рассказал представитель пресс-службы Еврокомиссии. Об этом пишет РИА Новости.

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Минфин США в четверг, 21 ноября, сообщил о новом пакете антироссийских санкций. В список вошли 118 физических и юридических лиц, в том числе Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур.

Журналисты попросили представителя ЕК рассказать о возможных проблемах в оплате и поставках российского газа после введения американских санкций.

«Мы внимательно следим за последствиями этих мер», — отметил чиновник.

По его словам, ЕС и США на постоянной основе поддерживают открытый канал связи для обсуждения предпринимаемых вместе с союзниками возможных действий, направленных на лишение Москвы доходов в связи с операцией на Украине.

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Евросоюз принял к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых операторов, в том числе против Газпромбанка и его дочерних структур, резюмировал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что банки Венгрии, Вьетнама, Германии, Казахстана, Китая, Катара, Турции, ОАЭ и Таиланда прекратили обслуживание выпущенных российским Газпромбанком карт UnionPay.