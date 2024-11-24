Приложение Газпромбанка пропало из App Store

App Store удалил приложение Газпромбанка после прекращения обслуживания его карт системы Union Pay. Также теперь приложение не работает на iPhone в Турции, пишет РИА Новости.

«Эта версия уже не поддерживается», — говорится в сообщении, которое высвечивается после открытия приложения.

В то же время в субботу, 23 ноября, приложением ещё можно было воспользоваться. Сейчас финансово-кредитная организация предлагает пользоваться услугами через интернет-банк в браузере.

Напомним, что 21 ноября США ввели санкции против Газпромбанка. В финансово-кредитной организации утверждали, что это не повлияет на их работу.

Ранее сообщалось, что банки многих стран перестали обслуживать карты Газпромбанка системы Union Pay. В частности это касается китайских банков.

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