Названа причина увольнений глав «Яковлева» и «Туполева»

Основной причиной перестановок в руководстве крупнейших российских производителей гражданских самолетов стал аудит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), головной компанией которой является «Ростех», проведенный по поручению правительства летом текущего года. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Речь идет об увольнении генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского и управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева, о которых корпорация сообщила накануне, 25 ноября. В качестве причин такого решения названа необходимость концентрации всех ресурсов ОАК на сертификации и запуске производства новых лайнеров в беспрецедентно сжатые сроки.

При этом возглавлять первую компанию будет руководитель ОАК Вадим Бадеха, назначенный на свою должность только в ноябре, а вторую — замгендиректора корпорации по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. В период с 2009 по 2013 годы он уже руководил «Туполевым».

Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты

Как утверждают источники, аудит зафиксировал проблемы проектного управления в ОАК, которое «критически не соответствует масштабу и сложности», а решение о смене начальства приняли в правительстве. В то же время источник, близкий к «Ростеху», заверил, что речь идет о внутрикорпоративном решении, которое давно назрело на фоне серьезных проблем с реализацией первостепенных программ.

Дело в том, что программа развития гражданской авиации в период до 2030 года, принятая в июне 2022 года, предполагала поставки тысячи новых самолетов в российские авиакомпании в эти сроки. Однако к настоящему времени перевозчики не получили ни одного лайнера, более того SJ 100 и МС-21 не совершили ни одного полета в импортозамещенной комплектации.

Отдельно уход Тимофеева объяснили тем, что «Туполев» не поставил ни одного Ту-214 с 2022 года, несмотря на то, что самолет выпускался уже долгие годы, хотя обычно создать удавалось не более одной машины за год.

Источники в авиапроме отмечают, что решение 2022 года принимались по итогам многочисленных совещаний в правительстве, но главы авиазаводов не могли повлиять на объемы и параметры программы. Они отвечали только за реализацию решений. Как отметили опрошенные изданием эксперты, сами по себе кадровые перестановки не помогут решить проблемы и не приведут к положительному эффекту, необходимо корректировать программу.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия должна создать еще один новый, дальнемагистральный самолет, чтобы отечественные авиакомпании могли летать за рубеж на своей технике. Предполагаемые сроки чиновник не обозначил.

Два года назад предполагалось, что в 2024 году российские авиакомпании уже начнут получать первые самолеты отечественного производства в импортозамещенном варианте. В марте этого года власти и ОАК признали, что вынуждены перенести сроки на несколько лет по всем моделям.