Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты

Генеральный директор российской авиастроительной компании «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор конструкторского бюро «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Отмечается, что функции управления деятельностью ПАО «Яковлев» будет выполнять генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании «Яковлев».

Кроме того, было принято решение передать управление гражданскими программами непосредственно на уровень корпоративного центра ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех. Это было сделано с той целью, чтобы в максимально короткие сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства российских гражданских самолетов.

В ОАК заверили, что передача управления на уровень головной компании позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по быстрой сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных самолетов.