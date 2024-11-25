В Турции прокомментировали сообщения о запрете карт Газпромбанка

Обращения в связи с проблемной ситуацией вокруг карт Газпромбанка поступают в турецкий Denizbank, однако речи об официальном запрете этих карт на территории страны не идет, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на кредитную организацию.

Представитель банка отметила, что «обращения имеются». В кредитной организации рекомендовали обращаться непосредственно в сам банк.

«Мы пока не получали какой-либо официальный запрет на этот счет», - подчеркнули в Denizbank.

Ранее власти США приняли решение о введении рестрикций в отношении Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список Минфина США проинформировал клиентов о проблемах с картами Union Pay за границей.

Еврокомиссия отреагировала на санкции против Газпромбанка

Также позднее Газпромбанк направил клиентам письма, в которых сообщил, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.