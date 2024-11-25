В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «Орешник» для крепких напитков

В Роспатент от российского предпринимателя поступила заявка на регистрацию бренда «Орешник». В случае одобрения под брендом смогут выпускать водку, вино, виски и другие крепкие напитки, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

Президент России Владимир Путин заявил 21 ноября, что ВС РФ впервые применили баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по украинскому оборонному предприятию «Южмаш».

По данным источника, заявку на регистрацию бренда подал бизнесмен Максим Николаевич Гончарук.

Товарный знак регистрируется по классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (МКТУ) №33, что позволит производить и продавать алкогольную продукцию (кроме пива), пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что компания-производитель футболок с фотографией президента России Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник» планирует запустить их в продажу в обновленном варианте в ближайшие дни.