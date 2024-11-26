В Wildberries запустили продажу услуг

Пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ сообщила о запуске продаж услуг на своей платформе. Так, у пользователей появится возможность воспользоваться пакетными предложениями от партнеров, передает ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время сервис функционирует в тестовом режиме. Пакеты услуг подобраны таким образом, чтобы дополнять основные категории товаров на маркетплейсе. Также подчеркивается, что пользователям будут доступны услуги в рамках пакетных предложений от партнеров.

На Wildberries уже доступен первый пакет услуг – «Помощь на дороге», который предусматривает юридические консультации (например, помощь в оформлении ДТП по европротоколу), службы технической помощи на дороге, эвакуация автомобиля.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким в беседе с «Ведомостями» рассказала об объединении онлайн-ретейлера и группы Russ. Как утверждает предприниматель, процесс первой интеграции прошел весьма успешно. Напомним, что Wildberries и крупнейший в стране оператор наружной рекламы объявили об объединении в середине минувшего лета. Шаг был сделан с целью создания цифровой торговой платформы.