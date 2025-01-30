РЖД проиндексируют зарплаты с 1 февраля и с 1 марта

"Российские железные дороги" (РЖД) проиндексируют зарплаты сотрудников в два этапа - с 1 февраля на 2,04% и с 1 марта на 1,6%, сообщили в холдинге.
"РЖД приняли решение о проведении с 1 февраля доиндексации заработной платы на 2,04% за 2024 год. Это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 года от размера проведенной в том же году индексации. Кроме того, с 1 марта 2025 г. в соответствии с коллективным договором зарплата работников компании будет индексирована на 1,6%", - говорится в официальном Telegram-канале РЖД.
Как отметили в холдинге, в РЖД трудятся почти 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается частных учреждений образования и здравоохранения компании.