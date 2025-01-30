РЖД проиндексируют зарплаты с 1 февраля и с 1 марта

"Российские железные дороги" (РЖД) проиндексируют зарплаты сотрудников в два этапа - с 1 февраля на 2,04% и с 1 марта на 1,6%, сообщили в холдинге.

" Р Ж Д п р и н я л и р е ш е н и е о п р о в е д е н и и с 1 ф е в р а л я д о и н д е к с а ц и и з а р а б о т н о й п л а т ы н а 2 , 0 4 % з а 2 0 2 4 г о д . Э т о б у д е т с д е л а н о в с в я з и с о т к л о н е н и е м ф а к т и ч е с к о г о и н д е к с а п о т р е б и т е л ь с к и х ц е н н а к о н е ц 2 0 2 4 г о д а о т р а з м е р а п р о в е д е н н о й в т о м ж е г о д у и н д е к с а ц и и . К р о м е т о г о , с 1 м а р т а 2 0 2 5 г . в с о о т в е т с т в и и с к о л л е к т и в н ы м д о г о в о р о м з а р п л а т а р а б о т н и к о в к о м п а н и и б у д е т и н д е к с и р о в а н а н а 1 , 6 % " , - г о в о р и т с я в о ф и ц и а л ь н о м Telegram-канале РЖД.

Как отметили в холдинге, в РЖД трудятся почти 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается частных учреждений образования и здравоохранения компании.