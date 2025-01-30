Суд арестовал активы компаний группы «Домодедово»

Суд в Московской области арестовал активы компаний группы «Домодедово», обеспечительные меры наложены в том числе на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.

Об этом пишет РИА Новости.

Арбитражный суд принял такое решение по заявлению Генеральной прокуратуры.

Генеральная прокуратура ранее потребовала признать ничтожными сделки, из-за которых стратегические предприятия группы компаний «Домодедово» оказались под иностранным управлением.

Аэропорт перед этим гарантировал строгое соблюдение всех требований российского законодательства.