Путин разрешил Balchug Capital купить российскую «дочку» Goldman Sachs

Компания «Балчуг Капитал» официально получила право на приобретение российской дочерней компании американской банковской группы Goldman Sachs. Соответствующее разрешение предоставил президент РФ Владимир Путин, следует из документа, опубликованного на сайте правовых актов.

Распоряжение предполагает, что «Балчуг Капитал» может стать обладателем 100% долей в уставном капитале российской компании «Голдман Сакс Банк», которая является дочерней структурой Goldman Sachs Group, Inc.

Goldman Sachs - один из крупнейших инвестиционных банков в мире. Больше других крупных финансовых структур ориентирован на работу с крупным капиталом и фондовым рынком.

Фонд Balchug Capital (прежнее название — Copperstone Capital) — инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Ереване, она основана в 2010-м Давидом Амаряном.

Goldman Sachs еще в середине марта 2022 года объявил о планах завершить деятельность в России из-за нормативных и лицензионных требований. Это был первый крупный американский инвестбанк, принявший такое решение.