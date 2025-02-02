The Verge: Dell отменила удаленный и гибридный форматы работы для сотрудников

Компания Dell присоединилась к растущему числу технологических гигантов, отменяющих политику удаленной и гибридной работы. С 3 марта 2025 года все сотрудники Dell, проживающие в часе езды от офиса компании, должны будут работать в офисе пять дней в неделю. Об этом сообщает издание The Verge.

Американский IT-гигант запретил сотрудникам работать из дома
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В электронном письме генеральный директор Майкл Делл заявил об отмене гибридной политики, указав, что «все сотрудники, работающие в гибридном режиме и удаленно, и проживающие недалеко от офиса Dell, будут работать в офисе пять дней в неделю». Делл объяснил это решение, подчеркнув важность непосредственного общения.

«Мы обнаружили, что, несмотря на все существующие технологии, ничто не сравнится по скорости с человеческим взаимодействием. Тридцатисекундная беседа может заменить переписку по электронной почте, которая длится часами или даже днями», заявил он.

Несмотря на это обязательное требование, Dell продолжает продавать решения для удаленной работы, отмечая преимущества гибкости, сокращения времени на дорогу и экономии средств для сотрудников, а также расширения пула талантов, снижения накладных расходов и повышения производительности для работодателей.

Стоит отметить, что ранее Dell уже вернула в офис сотрудников из сферы продаж, производства и инженерных лабораторий.

Dell – не единственная компания, которая ввела обязательный возврат в офис в последние месяцы. AT&T, Amazon, Stellantis и JP Morgan также начали или анонсировали подобные политики в этом месяце.

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