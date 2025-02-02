Американский IT-гигант запретил сотрудникам работать из дома

Компания Dell присоединилась к растущему числу технологических гигантов, отменяющих политику удаленной и гибридной работы. С 3 марта 2025 года все сотрудники Dell, проживающие в часе езды от офиса компании, должны будут работать в офисе пять дней в неделю. Об этом сообщает издание The Verge.
В электронном письме генеральный директор Майкл Делл заявил об отмене гибридной политики, указав, что «все сотрудники, работающие в гибридном режиме и удаленно, и проживающие недалеко от офиса Dell, будут работать в офисе пять дней в неделю». Делл объяснил это решение, подчеркнув важность непосредственного общения.
«Мы обнаружили, что, несмотря на все существующие технологии, ничто не сравнится по скорости с человеческим взаимодействием. Тридцатисекундная беседа может заменить переписку по электронной почте, которая длится часами или даже днями», – заявил он.
Несмотря на это обязательное требование, Dell продолжает продавать решения для удаленной работы, отмечая преимущества гибкости, сокращения времени на дорогу и экономии средств для сотрудников, а также расширения пула талантов, снижения накладных расходов и повышения производительности для работодателей.
Стоит отметить, что ранее Dell уже вернула в офис сотрудников из сферы продаж, производства и инженерных лабораторий.
Dell – не единственная компания, которая ввела обязательный возврат в офис в последние месяцы. AT&T, Amazon, Stellantis и JP Morgan также начали или анонсировали подобные политики в этом месяце.