Американский IT-гигант запретил сотрудникам работать из дома

Компания Dell присоединилась к растущему числу технологических гигантов, отменяющих политику удаленной и гибридной работы. С 3 марта 2025 года все сотрудники Dell, проживающие в часе езды от офиса компании, должны будут работать в офисе пять дней в неделю. Об этом сообщает издание The Verge.

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В электронном письме генеральный директор Майкл Делл заявил об отмене гибридной политики, указав, что «все сотрудники, работающие в гибридном режиме и удаленно, и проживающие недалеко от офиса Dell, будут работать в офисе пять дней в неделю». Делл объяснил это решение, подчеркнув важность непосредственного общения.

« М ы о б н а р у ж и л и , ч т о , н е с м о т р я н а в с е с у щ е с т в у ю щ и е т е х н о л о г и и , н и ч т о н е с р а в н и т с я п о с к о р о с т и с ч е л о в е ч е с к и м в з а и м о д е й с т в и е м . Т р и д ц а т и с е к у н д н а я б е с е д а м о ж е т з а м е н и т ь п е р е п и с к у п о э л е к т р о н н о й п о ч т е , к о т о р а я д л и т с я ч а с а м и и л и д а ж е д н я м и » , – з а я в и л о н .

Несмотря на это обязательное требование, Dell продолжает продавать решения для удаленной работы, отмечая преимущества гибкости, сокращения времени на дорогу и экономии средств для сотрудников, а также расширения пула талантов, снижения накладных расходов и повышения производительности для работодателей.

Стоит отметить, что ранее Dell уже вернула в офис сотрудников из сферы продаж, производства и инженерных лабораторий.

Dell – не единственная компания, которая ввела обязательный возврат в офис в последние месяцы. AT&T, Amazon, Stellantis и JP Morgan также начали или анонсировали подобные политики в этом месяце.