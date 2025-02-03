Трамп обрушил акции ряда азиатских компаний

Акции азиатских компаний, зависящих от экспорта, резко упали после того, как президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах, дав сигнал к началу нового раунда глобальной торговой войны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, индекс MSCI Asia Pacific упал более чем на два процента. При этом азиатские инвесторы надеялись, что тарифы могут быть отложены или отменены на дальнейших переговорах после того, как Трамп продемонстрировал более мягкую, чем ожидалось, политику в отношении Китая. Тем не менее новые пошлины могут особенно навредить китайскому экспорту и подорвать его и без того находящуюся в тяжелом положении экономику.

Кроме того, США считают важнейшим рынком сбыта крупнейшие автопроизводители Японии. Они продают в США автомобили, произведенные или собранные в Мексике. Как следствие, после того, как Трамп ввел пошлины в отношении Мексики, акции Toyota, Honda и Nissan упали по меньшей мере на пять процентов. Акции южнокорейского автопроизводителя Kia, располагающего заводом в Мексике, упали больше чем на пять процентов.

По меньшей мере на шесть процентов рухнули акции китайских производителей электрокаров Li Auto и XPeng, а производителей спортивной одежды Li Ning и бытовой техники Haier Smart Home — больше чем на семь процентов. Двухпроцентное снижение показали ценные бумаги производителей полупроводникового оборудования Tokyo Electron, Advantest Corp. и Disco Corp.

Ранее Китай заявил, что после введения американских пошлин он подаст иск во Всемирную торговую организацию. В Пекине уверены, что такие действия Вашингтона серьезно противоречат правилам этого объединения.