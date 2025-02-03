ЦБ назвал своей целью развитие рынка рассрочки в цивилизованном русле

Одной из целей Центробанка России стало развитие рынка рассрочки в цивилизованном русле. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регулятора.

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Там отметили, что передача в бюро кредитных историй данных о заключенных договорах рассрочки должна обеспечить необходимый баланс интересов.

Ранее "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова писали, что в феврале этого года Дума рассмотрит законопроект о внесении данных о бесплатной рассрочке свыше 60 тысяч рублей.

Документ касается BNPL-сервисов, с помощью которых покупку можно оплачивать частями за беспроцентный период в несколько месяцев.