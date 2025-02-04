В России возник дефицит материалов для красивых обложек

В крупнейшей российской издательской группе «Эксмо-АСТ» сообщили о возникновении дефицита полиграфии для отделки книг. На начало 2025 года он составил 30%, передает РБК.

В России наблюдается нехватка красок, лаков и других материалов, необходимых для создания ярких и необычных обложек, цветных обрезов и форзацев. По большей части ситуация коснулась выборочного лакирования и трафаретной печати, отмечается в статье.

В материале говорится об увеличении спроса потребителей на молодежную литературу. Глава издательства «Росмэн» Борис Кузнецов указал на планы в текущем году печатать в стране минимальные тиражи, а остальное — отправлять в Китай.

В издательской группе «Альпина» заявили об отсутствии реальных факторов для снижения цены полиграфических материалов в РФ. В Первой образцовой типографии придерживаются такой же точки зрения.

Там отметили, что дефицит кадров и низкая производительность отражаются на себестоимости и на конечной цене книжной продукции. В типографии также обратили внимание на то, что ассортимент материалов сменился. Подчеркивается, что еще некоторое время назад доля европейских брендов дизайнерских бумаг и переплетных материалов была высокой, а сейчас на рынке преобладают турецкие и китайские аналоги.

Ранее ведущий пиар-менеджер сети «Читай-город» Полина Маннанова заявила «Коммерсанту», что в минувшем году россияне чаще всего покупали сентиментальную прозу с эротическими сценами и маркировкой 18+.