Европейский энергогигант заявил о выигрыше судебного спора с «Газпромом»

Представители австрийского энергогиганта — компании OMV — заявили о выигрыше судебного спора с «Газпром экспортом» по поводу одного их контрактов на поставки газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет европейской энергокомпании.

Соответствующее решение вынесла Торговая палата Стокгольма в начале января 2025 года. Международный арбитражный суд в Швеции постановил выплатить австрийской компании денежную компенсацию. Это обстоятельство было отражено в финансовой отчетности OMV в сегменте «прочих операционных расходов в 2025 году в размере 48 миллионов евро», резюмировали в энергоконцерне.

Осенью 2024 году Стокгольмский арбитраж вынес еще одно решение в пользу OMV в споре с «Газпром экспортом». Тогда Международный суд постановил выплатить австрийскому концерну 230 миллионов евро за недопоставку газа по контракту в Германию. После этого руководство OMV решило зачесть эту сумму в счет текущих поставок. В результате в «Газпром экспорте» решили прекратить поставки топлива австрийской компании из-за «невыполнения платежных обязательств».