Компании из КНР намерены переместить свои производства в другие страны, чтобы обойти введенные американскими властями пошлины.

Об этом сообщила газета The Financial Times (FT), сославшись на китайские фирмы.

« К и т а й с к и е э к с п о р т е р ы з а я в л я ю т , ч т о у с к о р я т т е м п ы п е р е м е щ е н и я с в о и х п р о и з в о д с т в з а р у б е ж , д а б ы о б о й т и п о ш л и н ы С Ш А » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

1 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из трех стран — КНР, Канады и Мексики. Как отметил телеканал CNN, данные государства являются крупнейшими торговыми партнерами Вашингтона.

Китай вводит пошлины на нефть, уголь, СПГ и технику из США

В прошлом мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно, так как между странами действовало соответствующее соглашение. Теперь же размер тарифов для этих двух государств составляет 25%, а для КНР — 10%.

4 февраля агентство Reuters сообщило, что новые пошлины Вашингтона в отношении китайского экспорта официально вступили в силу. По информации журналистов, тарифы были введены для всех товаров, поставляемых из азиатской республики.