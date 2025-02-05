Раскрыт доход SpaceX от Starlink

В 2024 году система спутникового интернета Starlink принесла компании SpaceX доход в размере 7,8 миллиарда долларов. Об этом стало известно изданию ArsTechnica из прогноза организации Quilty Space.

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Из опубликованных аналитиками данных следует, что доходы от Starlink резко растут, увеличившись за последние два года втрое. Всего к концу года на спутниковый интернет подписались 4,6 пользователей.

Директор по исследованиям Quilty Калеб Генри заметил, что когда-то активные игроки рынка спутникового интернета — операторы Hughes и ViaSat — на пике своего развития (около пяти лет назад) имели суммарно всего около 2,2 миллиона подписчиков.

В организации уверены, что в 2025 году число клиентов Starlink увеличится на 3 миллиона.

В январе издание PCMag со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщило, что SpaceX начала выводить по 4-5 спутников Starlink с орбиты ежедневно.

В том же месяце издание SpaceNews сообщило, что стартап Castelion, основанный бывшими сотрудниками компании SpaceX, получил инвестиции на разработку недорогих гиперзвуковых ракет.