В Госдуме призвали усилить контроль за импортными напитками Coca-Cola

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой усилить контроль за ввозимыми в Россию напитками компании The Coca-Cola Company. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма депутата к руководителю службы.

Причиной обращения стал недавний отзыв продукции Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочерней компании американского пищевого гиганта The Coca-Cola Company, с рынков Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Германии из-за повышенного содержания хлоратов. Под изъятие попали такие напитки, как Coca-Cola, Sprite, Fanta и Fuze Tea.

Аналогичные обращения Гусев направил в Федеральную таможенную службу, Ассоциацию компаний розничной торговли и Ассоциацию интернет-торговли.

Депутат требует исключить продукцию Coca-Cola с полок российских магазинов до подтверждения ее безопасности. По мнению парламентария, существует риск ввоза опасных партий в Россию, а также вероятность повышенного содержания токсичных веществ в других напитках производителя.

« Г л а в н о е — з а щ и т и т ь з д о р о в ь е н а ш и х г р а ж д а н и н е д а т ь и м с т а т ь ж е р т в а м и э т о й о т р а в ы » , — с к а з а л Д м и т р и й Г у с е в в б е с е д е с и н ф о р м а г е н т с т в о м .

Ранее сообщалось, что завод Perrier во Франции могут закрыть из-за фекальных бактерий. Качество используемой в производстве воды сильно ухудшилось — это лишает ее статуса «природной минеральной» и ставит под сомнение будущее производство.