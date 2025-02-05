Минфин хочет ограничить участие иностранцев в «Русском стандарте»

Министерство финансов России обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка». Об этом сообщается в материале на сайте российского финансового ведомства.

Минфин хочет ограничить участие иностранцев в «Русском стандарте»
© РИА Новости

Минфин в иске утверждает, что иностранные холдинги из Кипра и Соединенных Штатов в условиях санкций, введенных Западом против России, мешают российским компаниям осуществлять свою деятельность.

«В целях пресечения таких противоправных действий Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении акционерного общества «Руст Россия» и общества с ограниченной ответственностью «Русский стандарт водка», заявили в Минфине.

Ведомство напомнило о том, что «Руст Россия» и «Русский стандарт водка» 15 ноября 2024 года были внесены в перечень экономически значимых организаций.

До этого в пресс-службе Росавиации заявили, что несмотря на судебный процесс, рисков нештатной работы аэропорта Домодедово нет.

30 января суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия иностранцев-собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц. Надзорное ведомство полагает, что бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, владеющие ГК «Домодедово» через иностранные фонды, вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово якобы для погашения займов.

Компании
Валерий Коган
Дмитрий Каменщик
Минфин России
Аэропорт Домодедово
Генпрокуратура РФ
Росавиация